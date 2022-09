Jobs

oi-Gururaj S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16; ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (ಕೆಎಸ್ಆರ್‌ಟಿಸಿ) ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 1ರಂದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 4ರಂದು ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 6ರಂದು ವೇತನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೌಕರರ ವೇತನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 7ನೇ ರಂದು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು 1957 ಮತ್ತು 1962 ರ ಕೈಗಾರಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ್ದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು ಅನುಸರಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರಾರಸಾ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ/ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ/ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 1ರಂದು, ಘಟಕ/ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 7ರಂದು ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೇತನ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರ ವೇತನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 1ರಂದು ಪಾವತಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಅದರನ್ವಯ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಿಗದಿ; ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ?

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ/ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ/ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ/ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ/ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಚಾಲನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಗೂ ಸಮಯ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಂಚಾರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಆಡಳಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆ

ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು/ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಶಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು/ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ನಿರ್ದೆಶನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಈ ಆದೇಶವು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಳಿಯುವುದು ಯಾವಾಗ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್?

English summary

Karnataka State Road Transport Corporation (KSRTC) officials and employees will receive their salary on the first of every month. Here are the guidelines issued to ensure it