ಶೇ. 7.77ಕ್ಕೇರಿದ ಭಾರತದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ: 6 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡಂಕಿಗೆ!

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್‌ 4: ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ (ಸಿಎಂಐಇ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 6.43 ಶೇಕಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 7.77 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

25 ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವನ್ನು ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹರ್ಯಾಣ ಶೇ.31.8, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಶೇ.30.7, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಶೇ.22.4, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಶೇ.16.5, ಬಿಹಾರ ಶೇ.14.5 ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರ ಶೇ.10.5. ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಶೇ.0.9, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ ಶೇ.0.9, ಒಡಿಶಾ ಶೇ.1.1 ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಶೇ.1.7ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 5.84 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 8.04 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಡೇಟಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಗರ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 7.7 ಶೇಕಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 7.21 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಸ್&ಪಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (ಪಿಎಂಐ) ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ​​ದತ್ತಾಂಶವು ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಲ್ಲಿ 1.69 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಇದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 14.4% ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇತನದಾರರ ದತ್ತಾಂಶವು ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1.69 ಮಿಲಿಯನ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 0.99 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 58.32% 18-25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಎಂಐಇಯೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಿರುವ 25 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವನ್ನು ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಹರ್ಯಾಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಶೇ.31.8, ರಾಜಸ್ಥಾನ (ಶೇ. 30.7), ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ (ಶೇ. 22.4), ಜಾರ್ಖಂಡ್ (ಶೇ. 16.5), ಬಿಹಾರ (ಶೇ. 14.5) ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರ (ಶೇ. 10.5). ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢವನ್ನು (0.9 ಶೇಕಡಾ) ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 0.8 ರಷ್ಟು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

