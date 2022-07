ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ದರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ: ಸಿಎಂಐಇ ವರದಿ

Jobs

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ.15: ಜೂನ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ದರದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡ ನಂತರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದರೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿ ಕೇಂದ್ರ (CMIE)ದ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

ಜುಲೈ 12ರಿಂದ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ಜುಲೈ 14ರಂದು 7.29 ಶೇಕಡಾ, ಜುಲೈ 13ರಂದು 7.46 ಶೇಕಡಾ ಮತ್ತು ಜುಲೈ 12 ರಂದು ಶೇಕಡಾ 7.33ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜೂನ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ಶೇಕಡಾ 7.80 ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 7.30 ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 8.03 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಭಿರೂಪ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಋತುಮಾನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ಶೇಕಡಾ 7.80 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 7.30 ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 8.03 ರಷ್ಟಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮಟ್ಟವು ಶೇಕಡಾ 7.12 ರಷ್ಟಿತ್ತು.

ಜೂನ್ 2022ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು CMIE ಹೇಳಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗವು ಮೇ 2022ರಲ್ಲಿ 404 ಮಿಲಿಯನ್‌ನಿಂದ ಜೂನ್ 2022 ರಲ್ಲಿ 13 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 390 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕುಗ್ಗಿದವು. ಮೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಿರ್ಗಮನವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ದರವು (ಎಲ್‌ಪಿಆರ್) 38.8 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 40 ಆಗಿತ್ತು.

ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್‌ಪಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್‌ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪುನಶ್ಚೇತನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವರ್ಗದವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂಐಇ ಹೇಳಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಏಕೈಕ ಸಂರಕ್ಷಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ರಾಜ್ಯವಾರು ನಿರುದ್ಯೋಗ ದತ್ತಾಂಶವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 5.2 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಹರಿಯಾಣವು ಶೇಕಡಾ 30.6 ರಷ್ಟಿದೆ.

English summary

After seeing a decline in the employment rate in June 2022, the trend is currently reversing in July, the Center for Economic Think Tanks (CMIE), which monitors the Indian economy, estimates.