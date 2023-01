Jobs

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 16: ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ (IBPS) 2023ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆರ್‌ಆರ್‌ಬಿ, ಕ್ಲರ್ಕ್, ಪಿಒ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಪಿಎಲ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು IBPS ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ibps.in ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, RRB ಆಫೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಫೀಸರ್ ಸ್ಕೇಲ್ I ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ 5, 6, 12, 13 ಮತ್ತು 19, 2023 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಫೀಸರ್ ಸ್ಕೇಲ್ II ಮತ್ತು III ಗಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2023 ರಂದು ಒಂದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.

'ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ, ಸರ್ಕಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು / ವಿಧಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು IBPS ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

RRB ಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

CRP RRB-XII (ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರು) ಮತ್ತು CRP RRB-XII (ಅಧಿಕಾರಿಗಳು)

ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಕೇಲ್ I: ಆಗಸ್ಟ್ 5, 6, 12, 13 ಮತ್ತು 19, 2023

ಏಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಕೇಲ್ II ಮತ್ತು III: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2023

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಕೇಲ್ I: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2023

ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರು: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2023

PSB ಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

CRP ಕ್ಲರ್ಕ್-XIII, CRP PO/MT-XIII ಮತ್ತು CRP SPL-XIII

ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಆಗಸ್ಟ್ 26,27, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2, 2023 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 30 ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2023 ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 31, 2023

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2023 ನವೆಂಬರ್ 5, 2023 ಜನವರಿ 28, 2024

IBPS ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2023: ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ

IBPS ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2023 ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸುಲಭ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.

ಹಂತ 1: ibps.in ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

ಹಂತ 2: ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ CRP(PSBs & RRBs) ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂಬ ಲಿಂಕ್‌ಗಾಗಿ ನೋಡಿ.

ಹಂತ 3: ಹೊಸ PDF ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಂತ 4: ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 5: ಪಿಡಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.

ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದರೆ, ಹೊಸ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು IBPS ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

