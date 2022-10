BECIL ನೇಮಕಾತಿ 2022: 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ, ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ

Jobs

oi-Mahesh Malnad

ನವದೆಹಲಿ, ಅ.27: Broadcast Engineering Consultants India Limited (BECIL) ಸಂಸ್ಥೆಯು 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಲಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಬಯಸುವ ಅರ್ಹ, ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನವೆಂಬರ್ 8, 2022ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು: Broadcast Engineering Consultants India Limited(BECIL)

ಹುದ್ದೆ ಹೆಸರು: ವಿವಿಧ

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆ: 50

ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ: ಭಾರತದೆಲ್ಲೆಡೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ: ನವೆಂಬರ್ 8, 2022

ಹುದ್ದೆ ಹೆಸರು - ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆ

ಸಹಾಯಕ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ Adhoc: 01

ಸೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಡ್ಹಾಕ್: 01

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಡ್ಹಾಕ್: 03

GET ಅಡ್ಹಾಕ್: 02

ಸೀನಿಯರ್ ಟಿಎ ಅಡ್ಹಾಕ್: 01

ಜೂನಿಯರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಲೋ (JRF): 01

ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಡ್ಹಾಕ್: 14

ಹಿರಿಯ ಟಿಎ: 02

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ: 03

ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಮನ್: 02

STA ಅಸೋಸಿಯೇಟ್: 01

ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿ: 02

ಹಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ Adhoc: 03

GET: 02

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕ: 03

ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್: 02

ಚಾಲಕ: 02

ಪ್ಲಂಬರ್: 01

ಅಡ್ವೈಸರ್: 01

ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಅಡ್ಹಾಕ್: 01

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (Adhoc): 01

DET: 01

ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 55 ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ : ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕಾಲೇಜು, 12ನೇ ತರಗತಿ, ಐಟಿಐ, ಪದವಿ, ಎಂಬಿಎ

ಸಹಾಯಕ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ Adhoc/GET Adhoc/ಇಂಜಿನಿಯರ್ Adhoc/STA ಅಸೋಸಿಯೇಟ್/ತಾಂತ್ರಿಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು

ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ:

ಸಾಮಾನ್ಯ/ಒಬಿಸಿ/ ಮಾಜಿ ಯೋಧ/ಮಹಿಳೆ: 885ರು

ಎಸ್ ಸಿ/ ಎಸ್ಟಿ/ವಿಕಲಚೇತನ: 531 ರು

ಶುಲ್ಕ ವಿಧಾನ: ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಯುಪಿಐ

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕ:

ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ: 08/11/2022

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ:

1. ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ಯೋಗ ವಿವರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಅನುಭವದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

2. ಅರ್ಹ ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

3. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅಥವಾ ಎನ್‌ಸಿಸಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇರಲು ಯಾವುದೇ ಟಿಎ/ಡಿಎ (ಇಂದ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ) ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸ್ವಹಸ್ತಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಅನುಭವ ಪತ್ರ, ಎರಡು ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜಿನ ಫೋಟೋ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (ಎಚ್ ಆರ್)

ಬಿಇಸಿಐಎಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್

ಬಿಇಸಿಐಎಲ್ ಭವನ್ ಸಿ-56/ಎ-17,

ಸೆಕ್ಟರ್ 62 ನೋಯ್ಡಾ 201307 (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ)

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

English summary

The Broadcast Engineering Consultants India Limited (BECIL) is inviting applications for Apply Online for 50 Asst Manager, Sr. Executive on an outsourcing basis at offices of the National Cooperative Consumer’s Federation of India Ltd (NCCF).