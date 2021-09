ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ನೂರಾರು ಅಫ್ಘಾನ್‌ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು: ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಹಣದ ಅಭಾವ

Comprehensive Story

oi-Mayuri N

ಕಾಬೂಲ್‌, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 16: ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಆಗಸ್ಟ್‌ 15 ರಂದು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಾಸ್‌ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನು ವಾಪಾಸ್‌ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡಾ ತಾಲಿಬಾನ್‌ನ ಈ ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅರಿತಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೇರಲಾಗದೆ, ತಾವೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಾಗದೆ, ಹಣದ ಅಭಾವದ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಅಭಾವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನದೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್‌ 15 ರಂದು ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಈ ಮಂಗಳವಾರ ಎಲ್ಲಾ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. "ಎಲ್ಲಾ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಆಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ," ಎಂದು ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆನಡಾ, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾದನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ತಮ್ಮ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The Taliban's abrupt return to power has left hundreds of Afghan diplomats overseas in limbo. Hundreds Of Afghan Diplomats Marooned in Abroad And Running Out Of Money.