ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 08: ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿ ಮೇ 29ರಂದು 2021ರಂದು ಕೋವಿಡ್‌ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ, ಪಾಲಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅವರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಮಯ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಿಮೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯದ ಪಠ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತ ಅವರ 23ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯು ಆಂತರಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವತ್ತಲೂ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುವುದು, ಆರೋಗ್ಯ, ತಿಂಗಳ ಸ್ಟೈಫೆಂಡ್‌ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವರ್ಷದಿಂದ 23ನೇ ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿಯವರೆಗೂ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 23ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಹ ಮಕ್ಕಳು 29-05-2021ರಿಂದ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 31-12-2021ರವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಯೂ 23 ವರ್ಷ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡವು ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೋವಿಡ್‌ ದುರಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಒಬ್ಬರೇ ಪಾಲಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಲಾಗು ಆಗುವುದು. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಯಾರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. 11.3.2020ರಿಂದ 31-12-21ರವರೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪಾಲಕರ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ತುಂಬಿರಬಾರದು.

English summary

The Ministry of Women and Child Development has issued the detailed guidelines for PM CARES for Children Scheme. Prime Minister Narendra Modi on 29th May, 2021 had announced comprehensive support for children who have lost both their parents due to COVID 19 pandemic.