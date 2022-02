Shivaratri

oi-Sunitha B

ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಶಿವ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಶಿವನನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು 'ಶಿವನ ಮಹಾ ರಾತ್ರಿ' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನದಂದು (ಮಾರ್ಚ್ 1) ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶಿವನ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವ ಲಿಂಗ ಶಿವನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಶಿವ ಎಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಎಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ. ಪೌರಾಣಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಗವಾನ್ ಶಿವನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶಿವನನ್ನು ಆದಿದೇವ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಈ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ದಶಿ ದಿನಾಂಕದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಾನ್ ಭೋಲೆನಾಥನನ್ನು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನದಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಮಹಾದೇವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.

Maha Shivaratri 2022: ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ : ಇಲ್ಲಿದೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ, ಪೂಜೆ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ

ಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವ, ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶಿವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ಶಿವನಿಗೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶಗಳ ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ 2022ರ ಸಂದೇಶಗಳು

"ನಾನು ಶಕ್ತಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಶಿವ. ನಾನು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆ, ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿದೆ..." - ರಾಬಿನ್ ರೂಮಿ

"ಕೂಡುವ ನದಿಗಳ ಒಡೆಯನೇ ಕೇಳು. ನಿಂತಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಚಲಿಸುವಿಕೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ"- ಬಸವ

"ಶಿವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದುಷ್ಟ ನಡುಗುತ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದು ಸಾಧ್ಯ "- ಯೋಗಿನಿ ಸತ್ಯಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾ

"ಶಿವನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ದ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ ಅವನೊಳಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ" - ಅನುಪಮಾ ಗಾರ್ಗ್

"ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರು ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಮಹಾದೇವನು ದೇವರುಗಳು ಸರಿ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಶನಿದೇವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ರಹಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವನೇ ತೀರ್ಪು ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಇತರರನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ನಾವು ಯಾರು?"

ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ 2022ರ ಶುಭಾಶಯಗಳು

*ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಮುನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶಿವನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಲಿ.

*ಈ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ, ಭಗವಂತ ಶಿವನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ.

*ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

*ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಶಿವನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನೀವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ.

*ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಮಂಗಳಕರ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ದೈವಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

*ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಮಂಗಳಕರ ದಿನದಂದು ನೀವು ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ.

*ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು, ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

*ದೈವಿಕ ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. ನಿಮಗೆ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

*ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರಲಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಶಿವನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ. ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

*ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಲಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

*ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ! ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

*ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಮುನ್ನಾದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

* ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ತರಲಿ. ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

English summary

Here we sharing the Happy Maha Shivratri 2022: Wishes, Images, Whatsapp Status, Photos, Quotes, Wallpapers, Messages, and Greetings in kannada to share with your friends and family. Take a look.