ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗೆ: ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ 5 ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿರಿ

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 2: ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ಮೇ 3ರಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಂಗಳಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ದೀಪಾವಳಿ, ದಸರಾ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗೆ: ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ, ಮಾರಾಟ ಹೇಗೆ?

ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ರೂ 50,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಐದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅವು ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ...

English summary

Akshaya Tritiya 2022: Read on to know the Things You Must Know Before Buying Gold Coins on Akshaya Tritiya in kannada.