Navratri 2022 Day 6: ನವರಾತ್ರಿ 6ನೇ ದಿನ ಅ. 1, ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಪೂಜೆ ಮಹತ್ವ, ಮುಹೂರ್ತ, ಮಂತ್ರ

Dasara

oi-Sunitha B

ನವರಾತ್ರಿಯ ಆರನೇ ದಿನವನ್ನು ಮಾ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಉಗ್ರ ಯೋಧ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಂಹದ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಕಮಲದ ಹೂವು ಮತ್ತು ಖಡ್ಗ ಮತ್ತು ಶಿವನ ತ್ರಿಶೂಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿಯನ್ನು ಷಷ್ಠಿಯಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಷಷ್ಠಿ ಶನಿವಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೋರಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಯೋಧ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಮಾತೆಯ ಪುರಾಣ, ಪೂಜೆ ವಿಧಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಭೋಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮಾ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಪೂಜೆ: ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ

ಷಷ್ಠಿಯು ಶನಿವಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10:34 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 01 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 08:46ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ನವರಾತ್ರಿ 2022 ದಿನ 6 ಬಣ್ಣ: ಬೂದು

English summary

Dasara Festival- Navaratri 6th day on October 1. Goddess Maa Katyayani is worshipped on this day. Know about the puranas describing Maa Katyayani and the significance of worshipping her.