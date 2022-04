ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹರಾಯ: ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎದುರು ಮತ್ತೆ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದ ಚೀನಾ!?

Features

ಬೀಜಿಂಗ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 19: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗು ಆರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕು ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್-19 ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚೀನಾದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಗರ ಶಾಂಘೈನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವಾರಗಳಿಂದ ಶಾಂಘೈನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾರೆಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ದೂರುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರದ ಶೂನ್ಯ-ಕೋವಿಡ್ ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಸುಮಾರು 24 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚೀನಾದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 375 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಚೀನಾದ ಶೂನ್ಯ ಕೋವಿಡ್-19 ನೀತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತು ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶೂನ್ಯ ಕೋವಿಡ್-19 ನೀತಿ ಎಂದರೇನು?, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ?, ಶೂನ್ಯ ಕೋವಿಡ್-19 ನೀತಿಯಡಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

As seen on Weibo: Shanghai residents go to their balconies to sing & protest lack of supplies. A drone appears: “Please comply w covid restrictions. Control your soul’s desire for freedom. Do not open the window or sing.” https://t.co/0ZTc8fznaV pic.twitter.com/pAnEGOlBIh

Hungry residents in Shanghai break out of their compound to go food shopping. I'm seeing more and more chaotic and disorderly videos like this every day. pic.twitter.com/EvCcyK6U2d

English summary

China adhering to the Zero-Covid policy. The rest of the world have opted for living with the virus policy to balance between the health and economic costs of the Covid-19 pandemic. Know more.