ಇಲ್ಲಿವೆ 2021 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಟಾಪ್ 8 ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊಗಳು

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15: 2021 ಇನ್ನೇನು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನ ಕೊರೊನಾ ಕಾರಣದಿಂದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಎದುರಿಸಿದರೂ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾದಿಂದ ಕೊಂಚ ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 2021ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಜನರಿಗೆ ಭಾರೀ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ನೀಡಿವೆ.

ಬಚ್ಪನ್ ಕಾ ಪ್ಯಾರ್: ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಡದ ಸಹದೇವ್ ಡಿರ್ಡೊ ಎಂಬ ಬಾಲಕ ' ಬಚ್ಪನ್ ಕಾ ಪ್ಯಾರ್' ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಹಾಡು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಲಕ ಹಾಡಿದ್ದ ಹಾಡು ಈಗ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಹಾಡುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಹಾಡುವ ದೃಶ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಎದುರು ಈ ಬಾಲಕ ತನ್ನದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಪನ್‌ ಕಾ ಪ್ಯಾರ್' ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಹಲವು ಖ್ಯಾತನಾಮರೆಲ್ಲಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜತೆಗೆ, ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಂಥ ಟಾಪ್ 8 ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ....

#WATCH Delhi: A woman, who has come to purchase liquor, at a shop in Shivpuri Geeta Colony, says, "...Injection fayda nahi karega, ye alcohol fayda karegi...Mujhe dawaion se asar nahi hoga, peg se asar hoga..." pic.twitter.com/iat5N9vdFZ

Please don't attend your wife's call when you are going live on social media 😂 Dr KK Aggarwal , Senior Cardiologist and National President IMA 👇 #MedTwitter pic.twitter.com/SP2naZqu8F

Year End Special 2021: The year 2021 was full of ups and downs, while it marked another year for India battling the coronavirus and its restrictions and people sitting at home as the first year of COVID-19 pandemic.