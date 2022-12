Features

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 23: 2022 ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಹಿಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ನಟ ಹಾಗೂ ನಟಿಯರ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಬಿ ಟೌನ್‌ನ 2022ರ ಕರ್ಮದಿಂದ ಧರ್ಮದ ನಾಟಕ ಮಾಡುವವರೆಗೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಗೆ ಇದು ಮುಜುಗರವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಅಂತವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್‌ನ ಕವರ್ ಫೋಟೋಗಾಗಿ ನಗ್ನನಾಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಇದು ಹಲವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸಿದರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಅವರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ ರಣವೀರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಟ ನಂತರ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಣವೀರ್‌ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಆತ ಏನು ಧರಿಸಿದರೂ ಅವನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಗ್ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟ ಶರೂಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರ ಪಠಾಣ್ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ವಿವಾದವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬೇಶರಂ ರಂಗ್ ಹಾಡು ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅದರ ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ಕೊರತೆ, ಪುರುಷ ನೋಟ ಅಥವಾ ಸೋಮಾರಿಯಾದ ಬೀಟ್‌ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಧರಿಸಿರುವ ಕೇಸರಿ ಬಿಕಿನಿಯಿಂದಾಗಿ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮರ್ಶಕರು ಹಾಡಿನ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಬಿಕಿನಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮೇಲಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಕೇಸರಿ ವೇಷದ ದೀಪಿಕಾಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಕೆ ಎಂಬ ಮುಸ್ಲಿಂ? ನಿಮ್ಮ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಿರೋಧಿ ಸೆಮಿಯೋಟಿಕ್ಸ್‌ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಕೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂಬಾತ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಇಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್‌ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆರೋಪಿ ಸುಕೇಶ್‌ ಜೊತೆ ಇರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ನಟಿ ತನಿಖೆ ಎದುರಿಸುತ್ತೊದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೋರಾ ಫತೇಹಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆಕೆಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ತರಲಾಗಿದೆ. ಸುಕೇಶ್ ತಿಹಾರ್‌ಗೆ ಮರಳಿರುವಾಗ, ನೋರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದರು.

