ಜಾಗತಿಕ ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ದಿನ: ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ 'ಪ್ಯಾಡ್ ತಯಾರಿಕೆ' ಯಂತ್ರ

ಮುಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 800 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯರು/ಹುಡುಗಿಯರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹೇರುವ ನಿಷೇಧಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಕಳಂಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿಡಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಃ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಮೇ 28ರಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ದಿನ (MH ದಿನ)ವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಹಾಗೂ ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್‌ಜಿಒಗಳು, ಯುಎನ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎನ್‌ಜಿಒಗಳು, ಯುಎನ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್‌ಗಳು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸೇರುತ್ತವೆ.

World Menstrual Hygiene Day 2022: Tamil Nadu activist Arunachalam Muruganantham is one of the first few "do-gooders" in the country who decided to work in the field of menstrual health and hygiene by providing low-cost sanitary napkins to poor women in rural areas. know more.