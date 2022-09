Features

oi-Vijayasarathi SN

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೈನ್‌ಬೋ ಡ್ರೈವ್ ಲೇಔಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೈನ್‌ಬೋ ಲೇಔಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು.

ರೈನ್‌ಬೋ ಡ್ರೈವ್ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಈಗ ಹೋಗಿ ಕಾಲಿಟ್ಟರೂ ಸೊಂಟದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ನೀರು ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿನ್ನೆ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆಯ ಬಳಿಕ ಇಡೀ ರೈನ್‌ಬೋ ಡ್ರೈವ್ ಬಡಾವಣೆ ಯಾವುದೋ ಕೆರೆ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿತ್ತು.

ರೈನ್‌ಬೋ ಲೇಔಟ್ ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರೇ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶ. ಸುಮಾರು ೩೫೦ ಮನೆಗಳಿರುವ ಲೇಔಟ್. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಶಿವನಿಗೇ ಪ್ರೀತಿ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ವಿಪರೀತ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಹಜವಾಗಿ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ರೈನ್‌ಬೋ ಲೇಔಟ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಅದೇ ಗೋಳು. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆದರೆ, ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದಂತೂ ಖಚಿತವೇ. ಸರ್ಜಾರಪುರದ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಷ್ಟು ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ?

English summary

Rainbow drive layout is getting flooded by the severe rain, and is in national headline news. There are multiple reasons for its problem. A look at what ails it.