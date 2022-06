ಕಪ್ಪು ಚಹಾ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಚಹಾ ಯಾವ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ

Features

ಚಹಾ ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ದಿನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚಹಾವನ್ನು ಸೇವಿಸಲಾದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಹಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಟೀ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಹಾ ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಚಹಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಜನರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಹಾವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಜನರು ಹಾಲು ಇಲ್ಲದೆ ಕಪ್ಪು ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಚಹಾವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಪ್ಪು ಚಹಾ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಚಹಾ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ವಿಧದ ಚಹಾಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ-

Which tea is best in between black tea and milk tea? What are the health benefits of tea? know more.