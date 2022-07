ಇರಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಪುಟಿನ್; ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವುದೇಕೆ ತೆಹರಾನ್!?

Features

oi-Rajashekhar Myageri

ಮಾಸ್ಕೋ, ಜುಲೈ 20: ಉಕ್ರೇನ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತರು ಹರಿಸಿದ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ದೈತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇ ಉಗಿದು ದೂರವಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ಸೇರಿ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿವೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ರಷ್ಯಾದ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜುಲೈ 19ರ ಮಂಗಳವಾರ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸಂಬಂಧ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಸಹಿಸಲಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ತರ್ಹಾನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೈಸಿ ಹಾಗೂ ಟರ್ಕಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಯ್ಯಿಪ್ ಎರ್ಡೋಗನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮಗೇನ್ ಒಪ್ಪಂದ: ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ನೀಡಲ್ಲ ಎಂದ ರಷ್ಯಾ!

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಇಳಿಯುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿಯು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ನಂಟು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ನೆಲದ ಶಾಂತಿ ಕೆಡಿಸಿದ ಪುಟಿನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶಯಗಳ ಸುತ್ತ ಎದ್ದಿರುವ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

English summary

What Russian President Vladimir Putin Wants from Iran and Why Tehran Might Be Cautious; Here's a look at some of the key questions that their developing relationship poses.