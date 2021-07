ಕೊರೊನಾ 3ನೇ ಅಲೆಯಿಂದ ದೂರವುಳಿಯಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ್ದೇನು?

Features

oi-Sumalatha N

ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಹೈರಾಣುಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಕೊರೊನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಭೀಕರತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಮುಂದೆಯೇ ಇದೆ. ಸಾವಿರ- ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಸಾವು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸೆಣೆಸಾಟವೂ ಹಲವು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್‌ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೊರೊನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈಚೆಗೆ ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್‌ ಕೊನೆ ವೇಳೆಗೆ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೋಂಕಿನ ಕುರಿತು ಆತಂಕ ಪಡುವ ಮುನ್ನ ಅದರಿಂದ ದೂರವುಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಕೆಲವು ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೊರೊನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ...

30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ 75% ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನಾದರೂ ನೀಡಲೇಬೇಕು; ಐಸಿಎಂಆರ್

English summary

What people can do to avoid coronavirus third wave in india. Here is simple tips on this,