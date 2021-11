ಬೀವರ್ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ 2021: ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

Features

ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವಾಗಿರಲಿದೆ.

2021ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ.

ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2021 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಪ್ರಮುಖವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಮೇ 26 ರಂದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ(Beaver)ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

2021 ರ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವು ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಈ ಖಗೋಳ ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಶೇಕಡಾ 101.6 ರಷ್ಟು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ನ.19ರಂದು ಶತಮಾನದ ಸುದೀರ್ಘ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ

ಬೀವರ್ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಎಂದರೇನು?: ಈಗ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಗ್ರಹಣದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬೀವರ್ ಚಂದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೀವರ್‌ಗಳು(ನೀರು ನಾಯಿಯ ಜಾತಿ) ತಮ್ಮ ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನದಿಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬೀವರ್ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಂದ್ರ ತಾಮ್ರವರ್ಣಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಂದ್ರನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುವುದು ಕುತೂಹಲಿಗರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಈ ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಅವರಸರವಸರವಾಗಿ ಓಡಿಬರಬೇಕಿಲ್ಲ, ಗ್ರಹಣ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಭೂಮಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದಾಗ ವಾರ್ಷಿಕ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ 2021ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಗಳು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ತಲುಪದಂತೆ ಭೂಮಿಯು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಓರೆಯಾಗಿಸಿದಾಗ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರು ವಿಧದ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಗಳಿವೆ - ಸಂಪೂರ್ಣ, ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೆನಂಬ್ರಲ್.

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 2021ರ ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯ ಮಹತ್ವ : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂತಕ ಅವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂತಕ ಅವಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೂತಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಆದರೆ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಸೂತಕ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸೂತಕ ಅವಧಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾರತ, ಯುರೋಪ್, ಏಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ, ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕ, ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕ, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕ್‌ ದೇಶಗಳು ಈ ಅದ್ಭುತ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು.

ಈ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವು 3 ಗಂಟೆ 28 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೂ 23 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಇರಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಶತಮಾನದ ಸುದೀರ್ಘ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. 2001ರಿಂದ 2100ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಯಾವುದೇ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನ ಶತಮಾನದ ಸುದೀರ್ಘ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ದು ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

21 ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಒಟ್ಟು 228 ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳು ಇರಲಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂರು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಗಳೂ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾಸಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

English summary

A partial lunar eclipse will take place on November 19. The November 2021 full Moon has a lot of significance in astrology and this is because there will be a full Moon lunar eclipse.