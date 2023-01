Features

oi-Sunitha B

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ನೋಡಗರಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೊಂಚ ನಗೆ ತರಿಸಬಹುದು.

ಅಂದಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭರತ್‌ಪುರ ಹವೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ದೆವ್ವದ ವೇಷಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಹವೇಲಿ ನೋಡಲು ಬಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಈಕೆ ಹೆದರಿಸಿದ್ದಾಲೆ. ಈ ತಮಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಜನರು ದೆವ್ವಗಳಂತೆ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಹೆದರಿಸುವ ಅನೇಕ ತಮಾಷೆ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ.

ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಭರತ್‌ಪುರ ಹವೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿರುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯಾ ಅವರ ಮಂಜುಲಿಕಾ ಎಂದು ಜನರನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

"ಭರತ್‌ಪುರದ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಮೊಂಜುಲಿಕಾದಂತೆ ಮಹಿಳೆ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೀಗಾಯಿತು" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಿಶಾ ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

Dressed up as monjulika to scare the residents of Bharatpur & this is how it went 🥰 pic.twitter.com/K4v8Oii00U