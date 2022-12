ವಿಡಿಯೋ: ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ವಧುವಿನ ಸಂಗೀತ ಪ್ರದರ್ಶನ- ತಂದೆ, ವರ ಸಾಥ್

Features

oi-Sunitha B

ಗುರುವಾಯೂರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 27: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಧು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಡ್ರಮ್ ಬಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಧು ಕೇರಳದ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕೇರಳದ ಗುರುವಾಯೂರ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಧುವಿನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ವರನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

"ಇಂದು ಗುರುವಾಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ವಧುವಿನ ತಂದೆ ವಾದ್ಯ ನುಡಿಸುವವರು ಆಗಿದ್ದು ಅವರ ಮಗಳು ಅದನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೊ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 48,000 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅನೇಕ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. "ವಧು ಮತ್ತು ವರನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮೋಡಿಮಾಡುವಂತಿದೆ. ಅವಳ ತಂದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಬಾರಿಸಲು ಸೇರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

A marriage function in guruvayoor temple today. The brides dad is Chendai master and the daughter plays it enthusiastically with her dad also joining at the end. The groom also seems to be participating. pic.twitter.com/VgoQbIhwhh