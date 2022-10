ವಿಡಿಯೋ: ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್

Features

oi-Sunitha B

ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಜೋಡಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ಪೂರ್ವದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಸಲಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ದಂಪತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕ್ರೇನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರು ಜನರೂ ನೆರೆದಿರುವುದು ಕಾಣಬಹುದು. ಕಾರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಬೈಕ್ ತೆಗೆದ ಕೂಡಲೇ ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

English summary

Pre-wedding photo shoot of the couple on a bike in a cinematic style has gone viral on social media and has been titled as 'Dhoom 4'.