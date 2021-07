ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ, ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗುವ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ

Features

oi-Nayana Bj

ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದರೆ ದೇಹದ ಮೇಲಾಗುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಪಡೆದರೆ ಜ್ವರ ಬರಬಹುದು, ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಒಂದೆರೆಡು ದಿನ ಇರಬಹುದು, ಸುಸ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರೆ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದರೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಪಾರ್ಕಿನ್‌ಸನ್, ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿಗಿಂತ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದು ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದೇ ಸೂಕ್ತ, ಎರಡರಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

English summary

While the vaccines’ side effects are mild and short, the damage caused by COVID-19 can be long lasting and even fatal.