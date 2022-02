ಐದು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್; ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ?

Features

oi-Puttappa Koli

ನವದೆಹಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1: ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಪಂಜಾಬ್, ಮಣಿಪುರ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2022 ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್‌ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳು.

ಕಾರಣ ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ 690 ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು 145 ಸಂಸದರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ (ಲೋಕಸಭೆಗೆ 102 ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ 43). ಅಲ್ಲದೇ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡ ಕೃಷಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯುವಕರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ನವೆಂಬರ್ 2021ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೃಷಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.

ಮಂಗಳವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಂತಹ ಬಡ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಕೋವಿಡ್- 19 ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಗಮನವು ನೇರವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.

ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು (ಬಿಜೆಪಿ) ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದು, ರೈತರು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಕೃಷಿ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾನೂನುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ರೈತ ಸಂಘಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಪ್ರಬಲವಾದ ಅಡ್ಡ-ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲೂ ರೈತರ ಪ್ರಭಾವಿ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೈತರ ಆಂದೋಲನವು ಹಲವಾರು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರನ್ನು ಅವರವರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿ ಹಿಪ್ಪೆ ಮಾಡಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಉನ್ನತ ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರಗಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಾಗ, 2017ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯಂತೆ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ "ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರವು 36,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕೃಷಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಕಬ್ಬಿನ ನಾಡಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಬ್ಬು ರೈತರಿಗೆ ಸುಮಾರು 1,48,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಾವತಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನ

2017ರ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆಯು ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಯುವಜನರು ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಮೋದಿ ಅಲೆ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಯುವ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಅವರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಹಾಯವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿವೆ. ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ "ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ' ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ದಿವಂಗತ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು.

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕೇವಲ 10 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದಾಗ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರು. ಇತರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳಾಗಿದ್ದವು.

ಮಹಿಳೆಯರು

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಗಮನವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 40ರಷ್ಟು ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಘೋಷವಾಕ್ಯ, "ಲಡ್ಕಿ ಹೂ, ಲಡ್ ಸಕ್ತಿ ಹೂಂ (ನಾನು ಹುಡುಗಿ, ನಾನು ಹೋರಾಡಬಲ್ಲೆ) ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಟಾಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಾಯಾವತಿ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏಳು ಹಂತಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2022, 2017ರಂತೆಯೇ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆಗ, ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ 6,000 ರೂ. ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, 2017ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು.

ಆರೋಗ್ಯ

ಕೋವಿಡ್-19 ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ತರಂಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿದೆ.

ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಶ್ರೇಣಿ-2 ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿ-3 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್-2022 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯವು ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು.

ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಹಣವಿದೆಯೇ?

ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಕೇಂದ್ರವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರವರೆಗಿನ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು 2.25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

English summary

Union Budget 2022 is coming just days before the first phase of assembly elections in five states Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Manipur and Goa is held on February 7.