ಉಕ್ರೇನ್ ಗಡಿ ವಿವಾದ: ರಷ್ಯಾದ ಬೇಡಿಕೆಯೇನು? ಯುದ್ಧ ಭೀತಿ ಏಕೆ?

ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಉಕ್ರೇನ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸಿಲ್ಲ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ನಿಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ಮತ್ತೆ ಆವರಿಸಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಉಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯುರೋಪ್‌ನ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ರಷ್ಯಾಗೆ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ರಷ್ಯಾದ ನಾಯಕರನ್ನ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್‌ರನ್ನು ಕೆಣಕಿದೆ.

ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಬ್ರಿಟನ್‌ಗೆ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಸವಾಲು..!

ಹಲವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ರಷ್ಯಾ ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಆರೋಪ ಮಾಡಿತ್ತು. ಉಕ್ರೇನ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಬ್ರಿಟನ್, ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯನ್ನ ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಹಿಂದಿನ ಸೋವಿಯೆಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಭೂ ಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವುದು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸುಮಾರು 100,000 ಸೈನಿಕರ ತುಕಡಿಯನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಈ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.

The amassing of troops by Russia near the Ukraine border has sent alarm bells ringing in the West, which fears a Crimea-style annexation attempt. It has warned of sanctions if Russia starts a war. Moscow, meanwhile, accuses the West of adopting aggressive approach in stoking tensions in Ukraine.