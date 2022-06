ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದಾಗುತ್ತಿದೆ ತಲಾಖ್ ತಲಾಖ್ ತಲಾಖ್

Features

oi-Vijayasarathi SN

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 28: ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಇರುವ ತಲಾಖ್-ಎ-ಹಸನ್ ಮಾದರಿಯ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪದ್ಧತಿ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇನಜೀರ್ ಹೀನಾ ಎಂಬಾಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತಲಾಖ್-ಎ-ಹಸನ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯು ಸಂವಿಧಾನವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕು ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ: ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತಲಾಕ್ ನೀಡಿದವನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್

ವಕೀಲೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ್ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಪರ ವಕಾಲತು ವಹಿಸಿದ್ದು, ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಂತೆ, ಇದೇ ಜೂನ್ 17ರಂದು ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಎಸ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಥ್ ಇರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ರಜಾಧಿನದ ಪೀಠ ಇದರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಲಾಖ್-ಎ-ಹಸನ್ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಲಾಖ್-ಎ-ಹಸನ್ ಪದ್ಧತಿಯು ಸಂವಿಧಾನವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಕುತೂಹಲ.

English summary

Two women have separately filed cases against talaq-e-hasan in Supreme Court and Delhi High Court. Know what is Talaq-e-Hasan and other forms of divorce among muslims.