ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 11 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಮತದಾನ

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ ಜನವರಿ 19: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 11 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮತದಾರರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೋನಭದ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕನ್ಹಾರ್ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮುಳುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಮತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆವರೆಗೂ ಜನ ಈ ಗ್ರಾಮ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 10, 14, 20, 23 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 3 ಮತ್ತು 7 ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 10 ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

English summary

This time in Uttar Pradesh, voters of 11 villages will vote in their village for the last time. This will happen because his village will not be left till the next elections.