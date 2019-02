ವಿದೇಶಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕಂಡಂತೆ ಭಾರತದ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ 2.0

India strikes inside Pakistan

ಎಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ : "India strikes inside Pakistan after deadly Kashmir attack",

ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ

ಸಿಎನ್ಎನ್ ವೆಬ್ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ "India says it has launched air strikes across the disputed border with Pakistan".

ದಿನದ ಮುಖ್ಯ ಸುದ್ದಿ: ಭಾರತದ ಪ್ರತೀಕಾರ ಹೇಗಿತ್ತು? ಪಾಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿತ್ತು?

ಚೀನಾದ ಕ್ಸಿನೋವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ

ಚೀನಾದ ಅಧಿಕೃತ ಕ್ಸಿನೋವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಹೆಡ್ ಲೈನ್: 'Pakistan army says Indian warplanes cross LoC, India confirms airstrikes on training camp.''

ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ

ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ : 'act of extreme valour'. ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. India launches airstrikes on Pakistan across disputed Kashmir border ಎಂಬ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಡಾನ್ ಪತ್ರಿಕೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಡಾನ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದಿದೆ.

ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರೆಬ್ಯೂನ್

ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ ಸಮೀಪದ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿಮಾನ ಎಂದು ಹೆಡ್ ಲೈನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಮಾ ಟಿವಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

Pakistan Air Force foils attempted Indian attack after it breaches Line of Control". ಎಂಬ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ ನೀಡಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಎಂದು ಹೊಗಳಲಾಗಿದೆ.