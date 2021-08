ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ?

Features

oi-Sumalatha N

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 11: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುವು? ದೇಶದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬದುಕಲು ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿವೆ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರು ನಡೆಸುವ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ದೊರೆತಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಂಬಂಧ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಬೆಕ್ ದೆಬ್ರಾಯ್ ಬುಧವಾರ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೆಟಿವ್‌ನೆಸ್‌ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕುರಿತು ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ.

79ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ದುಡಿದು ತಿನ್ನೋ ಛಲ, ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಕುಗ್ಗದ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ

ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ವಯಸ್ಸಾದವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂದಿದೆ ವಿವರ...

English summary

Government of india Wednesday released an index to measure the quality of life led by the elderly in India. Here is states which offer best quality life for elderly people,