Features

oi-Minuddin Nadaf

ಇನ್ನೆನ್ನು ಜುಲೈ ಮುಗಿಯಲು ಐದು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹೌದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಲಿದ್ದು ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದಲೇ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅದುರಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗಲಿವೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಟಿಎಂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗಲಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ದರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಆಗಲಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಕಳ್ಳನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆರೆ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ದರವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಪುಣೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೊಸ ದರಪಟ್ಟಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ದರದಲ್ಲಿ 2 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

There are only five days left for the end of July, but there will be rule changes from August 1 next month, and some small and big changes will happen from the first week of August next month,