ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪತ್ತೆ

Features

oi-Naveenkumar N

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೆರಿಬಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ವರ್ಮಿಸೆಲ್ಲಿ ಆಕಾರದ ಜೀವಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವಿ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ್ದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಜಾತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಥಿಯೋಮಾರ್ಗರಿಟಾ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕಾ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗಿಂತ 5,000 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗಿಂತ 50 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಣಿ ಆಯ್ತು: ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುವ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ!

ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು ಮಾನವನ ರೆಪ್ಪೆಗೂದಲುಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಪ್ರಭೇದವು 1-5 ಮೈಕ್ರೊಮೀಟರ್ ಉದ್ದವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಭೇದವು ಸರಾಸರಿ 10,000 ಮೈಕ್ರೊಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಿದೆ.

ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳಾಗಿವೆ, ಅದು ಗ್ರಹದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮೊದಲ ಜೀವಿಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಜನರ ದೇಹವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹುಷಾರ್: ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ನೀರು, ಹಣ್ಣು, ಆಹಾರದಿಂದಲೇ ಹರಡುವುದು ಶಿಗೆಲ್ಲಾ ಸೋಂಕು!

English summary

The Largest Bacteria Has Been Found. Thiomargarita magnifica, is 5,000 times larger than most bacteria, and 50 times larger than all other known giant bacteria.