ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ: ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನೃತ್ಯ

ದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 18: ಖಾಲಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ 5.8 ಲಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಕಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.

ಖಾಲಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ"ಜುಮ್ಕಾ ಬರೇಲಿ ವಾಲಾ" ಹಾಡಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ದಿಲ್ಲಿ ಶಹರ್ ಕಾ ಸಾರಾ ಮೀನಾ ಬಾಜಾರ್ ಲೇ ಕೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ನಮ್ಮ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ನೃತ್ಯದ ಚಲನೆಗಳು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕೆಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮನು ಗುಲಾಟಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬೋಧಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಜುಮ್ಕಾ ಬರೇಲಿ ವಾಲಾ ನೃತ್ಯದ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಈ ವಿಡಿಯೋ 5.84 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮನು ಗುಲಾಟಿ ಎಂಬ ಭಾರತದ ನವ ದೆಹಲಿಯ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಾವು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೋಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಾಡಿರುವ ನೃತ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತಿಕಾ ಪನೇರಿ ಎನ್ನುವ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ನೀವು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ," ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರು "ಶಿಕ್ಷಕಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೀಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ದೆಹಲಿಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಮನು ಗುಲಾಟಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ತುಂಬಾ ಸುಂದರ, ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಶಿಕ್ಷಕ-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರೆಂದರೆ ಬರೀ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳೆಂದರೆ ಕೀಳು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಉತ್ತರವಾಗಲಿದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಯಾವ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವು ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Saturday, June 18, 2022, 22:22 [IST]