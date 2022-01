Features

oi-Mayuri N

ಚೆನ್ನೈ, ಜನವರಿ 17: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಆರತಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮೆಟಾವರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿನೇಶ್ ಎಸ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಜನಗನಂದಿನಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶಿವಲಿಂಗಪುರಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಆರತಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಿನೂತನವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಈ ಜೋಡಿಯು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ, ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಾಗ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಥೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಮದುವೆಯ ಆರತಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೆಟಾವರ್ಸ್‌ನ ವರ್ಚುವಲ್‌ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಇರುವ ಈ ಜೋಡಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

I feel so proud and blessed that I have seen and taken advantage of many great opportunities in this world before millions of people have seen them, Beginning of something big! India’s first #metaverse marriage in Polygon blockchain collaborated with TardiVerse Metaverse startup. pic.twitter.com/jTivLSwjV4