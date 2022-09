ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಕೈತಪ್ಪುತ್ತಾ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನ? ಸೋಮವಾರ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ

Features

ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಮತದಾನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ನಾಯಕನ ಘೋಷಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟನ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮೂಲದ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಮತ್ತು ಲಿಜ್ ಟ್ರುಸ್ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮುಂದಿನ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಅಳಿಯ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಫೇವರಿಟ್ ಎನಿಸಿದ್ದರೂ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.

ಕೊನೆಯ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ 'ಕುಟುಂಬ' ಶ್ಲಾಘನೆ

ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕೆಲ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ನಂತರದ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ ಹೊಂದಿದರಂತೆ. ಲಿಜ್ ಟ್ರುಸ್ ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ. 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ. ರಿಷಿ ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ. 10ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೂ ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಸೋತರೂ ತೀರಾ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲೊಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನಂತೂ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗೆದ್ದರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಿಜ್ ಟ್ರುಸ್ ಗೆಲುವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ.

ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಮಾಜಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾದರೆ, ಲಿಜ್ ಟ್ರುಸ್ ಹಾಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಸೋಲು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾ? ಅವರೊಂದು ವೇಳೆ ಸೋತರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ?

Voting of conservative party members has completed to elect party leader and choose Britain PM. Party surveys has predicted that Rishi Sunak may not be able to win this election. Liz Truss may become next Britain PM.