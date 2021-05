ಆಕಾಶ ನೋಡಲು ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು, ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಏನಿದು ಉಂಗುರ!

Features

oi-Mahesh Malnad

ಆಕಾಶ ನೋಡಲು ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಎನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಅನುಭವವಾಗಿರಬಹುದು. ಅನಂತ ವಿಸ್ಮಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಮೇ 24ರಂದು ವಿಸ್ಮಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಉಂಗುರ ನೋಡಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಾ ರೀಲು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸೂರ್ಯನದ್ದೇ ಸದ್ದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಾನೆಲ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀರಿರುವ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ, ಆ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು..

ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸೂರ್ಯ ಸುತ್ತಾ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನಂಥ ಈ ಸುಂದರ ಉಂಗುರ ಮೂಡಿದ್ದಾದರೂ ಏಕೆ? ಇದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇದು ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೆ? ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂದರೆ, ಸೂರ್ಯ ಸುತ್ತ ಉಂಗುರ ವಿರಲಿ, ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಬೇಡಿ, ಯುವಿ ಕಿರಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಸನ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಉಂಗುರದ ರೀತಿಯೇ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಕಂಬದ ರೀತಿ ಲಂಬವಾಗಿ, ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭೆಯಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.

Sun Halo in Bangalore: What Causes A Sun Halo? What Does This Rare Phenomenon Mean? all you need to know in kannada. read on.