ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು?

ಬೆಂಗಳೂರು, ಏ. 29: ಬೇಸಿಗೆ ಬಿರುಬಿಸಿಲು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾರಕಕ್ಕೇರುವ ಮುನ್ನವೇ ಬಹುತೇಕ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಬಿಸಿಗಾಳಿಗೆ ಬೆಂದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತದ ಬಿಸಿಗೆ ಜನಜೀವನ ಇನ್ನೂ ಹೈರಾಣವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗು ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೂರೈಕೆಯವರೆಗಿನ ಸರಪಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧ್ವಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಪವರ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಷಿ ಅವರಿಗೆ ತಲೆ ತುರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಪುರುಸೊತ್ತು ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳ ಇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮೂಲಗಳಿವೆ.

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಜಲವಿದ್ಯುತ್, ವಾಯುಶಕ್ತಿ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪೂರೈಕೆ ನಿಂತುಹೋದರೂ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪವರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್‌ಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ...

