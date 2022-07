ಸಿಟಗ್ಲಿಪ್ಟಿನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮುಕ್ತಾಯ; ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಗ್ಗಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಔಷಧ

Features

oi-Vijayasarathi SN

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 12: ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಗ್ಲಿಪ್ಟಿನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಭಾರೀ ಅಗ್ಗದ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಿಟಗ್ಲಿಪ್ಟಿನ್ ಔಷಧದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು.

ಪೇಟೆಂಟ್ ಮುಗಿದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟಗ್ಲಿಪ್ಟಿನ್‌ನ ಜೆನರಿಕ್ ಔಷಧ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹಲವು ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಟಗ್ಲಿಪ್ಟಿನ್ ಔಷಧದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠವೆಂದರೂ ಶೇ. ೩೦ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ವಿಲ್ಡಾಗ್ಲಿಪ್ಟಿನ್ ಎಂಬ ಔಷಧ ಕೂಡ ಪೇಟೆಂಟ್‌ಮುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಜೆನೆರಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶುರುವಾದ ಬಳಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಈಗ ವಿಲ್ಡಾಗ್ಲಿಪ್ಟಿನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಸಿಟಗ್ಲಿಪ್ಟಿನ್ ಔಷಧ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಸಿಟಗ್ಲಿಪ್ಟಿನ್ ಔಷಧದಿಂದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಿಟಾಗ್ಲಿಪ್ಟಿನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿಯ ಸುದ್ದಿ ಹೌದು.

