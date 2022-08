ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪೌರಾಣಿಕ ಧಾರಾವಾಹಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ'ನ ರಾಧೆ ಆಗಿದ್ದ ಶ್ವೇತಾ ರಸ್ತೋಗಿ ಯಾರು?

Features

ರಮಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಅವರು ರಾಮಾಯಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ರಮಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪೌರಾಣಿಕ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ'ನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಜೋಷಿ ಮತ್ತು ರಾಧಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಶ್ವೇತಾ ರಸ್ತೋಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಜನರಿಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ ಜೋಡಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು.

ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಶ್ವೇತಾ ರಸ್ತೋಗಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ದೊಡ್ಡ ನಟಿ ರೇಖಾ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ!

ಶ್ವೇತಾ ರಸ್ತೋಗಿ 1973ರಲ್ಲಿ ಮೀರತ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಇನ್ನೂ ಮೀರತ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶ್ವೇತಾಳನ್ನು 'ಚೀನಾ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಾಳ ತಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಶ್ವೇತಾ ಕೇವಲ 4 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಶ್ವೇತಾ 90ರ ದಶಕದ ಹತ್ತಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರ ಮಗಳಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1988ರಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಅಭಿನಯದ 'ಖೂನ್ ಭಾರಿ ಮಾಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಶ್ವೇತಾ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.

