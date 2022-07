ಶಿಂಜೊ ಅಬೆ: ಉದಾರಿಗಳ ಪಕ್ಷದೊಳಗೊಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ

Features

ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಂಜೊ ಅಬೆ ಜುಲೈ 8ರಂದು ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. 41 ವರ್ಷದ ಯಮಾಗಾಮಿ ಟೆಟ್ಸುಯಾ ಹಾರಿಸಿದ ಎರಡು ಗುಂಡಿಗೆ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅಬೆ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಯಮಾಗಾಮಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಂಜೊ ಅಬೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. 2006-07 ಮತ್ತು 2012-2020 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಪಿಎಂ ಆಗಿದ್ದರು. ಜಪಾನ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದ ದಾಖಲೆ ಶಿಂಜೊ ಅಬೆಯದ್ದು.

ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಹತ್ಯೆಯಾಗುವ ಪರಂಪರೆಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತಾಗಿದೆ. ಶಿಂಜೊ ಅಬೆ ಸೇರಿ ಐದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಶಿಂಜೊ ಅಬೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಗಿ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. 67 ವರ್ಷದ ಶಿಂಜೊ ಅಬೆ ಅಲ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದರು. 2007ರಲ್ಲೂ ಅವರು ಇದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ (ಮೇಲ್ಮನೆ- ರಾಜ್ಯಸಭೆ) ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಇರುವಂತೆ ಈ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಯಾಕಾಗಿ ಈ ಹತ್ಯೆ ಆಯಿತು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶಿಂಜೊ ಅಬೆಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಶೇಷವಾದುದು.

Assassinated Japan Former PM Shinzo Abe was known for his hawkish foreign policy and economic strategy. He is well known in India through his friendhip with Narendra Modi.