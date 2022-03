ರಷ್ಯಾದ 10 ಶ್ರೀಮಂತರ ಬುಡ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ ಯುಎಸ್‌ ನಿರ್ಬಂಧ!

Features

oi-Mayuri N

ಮಾಸ್ಕೋ, ಮಾರ್ಚ್ 03: ರಷ್ಯಾವು ಉಕ್ರೇನ್‌ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೇರಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇತರೆ ಹಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡಾ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಮೇಣದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕಾದ ಜೋ ಬೈಡೆನ್‌ ಆಡಳಿತವೂ ಕೂಡಾ ಕಳೆದ ವಾರ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡುವೆ ಯುಎಸ್‌ನ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಭಾರೀ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಯುಎಸ್ ನಿರ್ಬಂಧವು ರಷ್ಯಾದ 10 ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಾಲಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್‌ ಪುಟಿನ್‌ ಕೂಡಾ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್‌ ಸಂಪತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ?

ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೇರಿದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಪಡೆದ ಹಲವು ಶ್ರೀಮಂತರ ಪೈಕಿ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್‌ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಾಖೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್‌ ಪುಟಿನ್‌ ತನ್ನ ಅಪಾರ ಸಂಪತನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ಹತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಶ್ರಿಮಂತರು ಭಾರೀ ಪೆಟ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶ್ರೀಮಂತರ ಬುಡ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದೆ. ಆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಮುಂದೆ ಓದಿ....

English summary

Russia Ukraine War: Here are the 10 wealthy elite of Russia being hit by the US sanctions following invasion of ukraine.