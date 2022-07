Features

oi-Vijayasarathi SN

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 20: ಭಾರತ ಮೂಲದ ಋಷಿ ಸುನಕ್ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಯ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ಸುತ್ತು ಮಾತ್ರವೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಸುನಕ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಅಳಿಯನೂ ಆಗಿರುವ ಮಾಜಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಋಷಿ ಸುನಕ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟನ್ ಸಂಸದರ ಪೈಕಿ ಇವರೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯ

ಬ್ರಿಟನ್ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಹೆಸರು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಜನರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಂಡೇ ಟೈಮ್ಸ್‌ನ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಮತ್ತವರ ಪತ್ನಿ ಅಕ್ಷತಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು 222ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಋಷಿ ಸುನಕ್ ದಂಪತಿ ಒಟ್ಟು 730 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ (ಸುಮಾರು 7 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಋಷಿ ಸುನಕ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ.

English summary

Rishi Sunak and his wife Akshatha Murthy are in Britain's super rich list. Rishi has become first Britain politician to get place in this list.