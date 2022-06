ಹರ್ಯಾಣ ಮೊದಲೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲೋ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕಾರಣದ ಇತಿಹಾಸ

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನಾ ಶಾಸಕರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದು ಸರಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಶಿವಸೇನಾ ಭಿನ್ನಮತೀಯರು ಮೊದಲು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಸೂರತ್ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅಸ್ಸಾಂನ ಗುವಾಹಟಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗತಿ.

ಶಾಸಕರು ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ವಿಚಾರ ಕರ್ನಾಟಕದವರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಷಯವೇನಲ್ಲ. ಈಗ್ಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತೀ ಸರಕಾರ ರಚನೆಯಾದಾಗಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ವಾಸದ ಭಾಗ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ದೇವೇಂದ್ರ ದೆಹಲಿಗೆ, ಪಿಜಿಪಿ ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ಅಘಾಡಿ ಆಯ್ತ ಲಗಾಡಿ!

ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಸರಕಾರ ಉರುಳಿಸಲು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನು ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಭದ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕಾರಣ.

ಕರ್ನಾಟಕವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಈಗ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ೪೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಶಾಸಕರು ಹಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಇಂದು ಗುರುವಾರ ಮುಂಬೈಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಹುಮತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಇವರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಗುಂಪಿನ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.

ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೀಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಹಾಕುವುದು, ಅಥವಾ ಸೇರಿಸಿಡುವುದು, ಅಥವಾ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕಾರಣ ಎಂದರೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರೇ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೊದಲಿಗ ಕರ್ನಾಟಕವಲ್ಲ. ಅದು ಹರ್ಯಾಣ.

English summary

Political parties sending their MLAs to a resort of hotel during floor test or dissidence has become a common thing. The first instance happened in 1982 at Haryana.