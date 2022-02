ಪಂಜಾಬ್‌ ಚುನಾವಣೆ ಭರವಸೆ ಮಹಾಪೂರ: ಆದರೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್!

Features

ಚಂಡೀಗಢ, ಫೆಬ್ರವರಿ 03: ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮತದಾರರು ಮಹಿಳೆಯರು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಕೇವಲ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2.77 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 1.46 ಕೋಟಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 1.31 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಧಿಕವಿದ್ದರೂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೇವಲ ಮತದಾರರಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಹೊರತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ರೂಪಾಯಿ 1000ರಿಂದ ರೂಪಾಯಿ 2000ರವರೆಗಿನ ಮಾಸಿಕ ನಗದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿದಳ ಮಾಸಿಕ 2000 ರೂ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ಪಂಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನವಜೋತ್ ಸಿಧು ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಟು ಉಚಿತ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ರೂ 2,000 ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

