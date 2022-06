ವಿಡಿಯೋ: ಈ ಯುವಕನ ಮಾಡರ್ನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ನೋಡಿ ನಗಾಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

Features

oi-Sunitha B

ನೆಟ್ ಪುಟ್ ಡ್ರೆಸ್, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಯುವಕರು ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗಿಸುವಷ್ಟು ನಗಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾದವರ ವರೆಗೆ ಈವರೆಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಬಟ್ಟೆಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಾಪೆಯನ್ನು ಸೀರೆಯಂತೆ ಉಟ್ಟ ಭೂಪ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸೀರೆ, ಸಲ್ವಾರ್, ಪ್ಯಾಂಟ್, ಶರ್ಟ್, ಜೀನ್ಸ್, ಸ್ಕರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕರ್ಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪೈಪೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಬಟ್ಟೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡ್ರೆಸ್, ಮೆಶ್ ಡ್ರೆಸ್, ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಟಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವೈವಿಧ್ಯಗಳಿವೆ.

English summary

We have seen many fashion shows like net put dress, basket dress and so on. But after seeing the fashion show video released by a young man, the youth laughed so much that their stomachs hurt.