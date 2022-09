ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ; ಏನಿದು ಹೊಸ ನೀತಿ?

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, ಶನಿವಾರದಂದು ಇದೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಪಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂದು 73ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ಸರಕನ್ನಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದೆಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸಾಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವಂತೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

2020ರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಶ್ ಗೋಯಲ್ ಈ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರೋಸಸ್ ರೀಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಡಿಜಿಟೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಬಹು-ವಿಧದ ಸಾರಿಗೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನದು, ಯಾಕೆ ಆ ನೀತಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

English summary

Prime Minister Narendra Modi is launching new National logistics policy on September 17th, that is his birthday. The new policy is supposed to transform Indian logistics system to save big money.