ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2022: ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿದೆ ಮಾವುತ-ಕಾವಾಡಿಗರ ಪರಿಶ್ರಮ

oi-Lavakumar B M

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವ ಗಜಪಡೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಮಾವುತರು ಮತ್ತು ಕಾವಾಡಿಗರ ಶ್ರಮ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಅವರು ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ದುಡಿಯುವುದರಿಂದಲೇ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ದೈತ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಪಳಗಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿ ತಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂತಹದೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾವುತರು ಮತ್ತು ಕಾವಾಡಿಗರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮದೇ ಆನೆಗಳನ್ನು ಜತನದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವುಗಳ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸವೆಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವೇನಲ್ಲ.

ಜಗಮಗಿಸುವ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆ ತಾಲೀಮು!

ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಗಜಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಮಾವುತರು ಮತ್ತು ಕಾವಾಡಿಗರು ಆನೆಗಳ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಒಂದೇ ದಿನ ನಡೆಯುವ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಆದರೂ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲದ ಶ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅರಮನೆ ಆವರಣಕ್ಕೆ ತಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಜತನದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾವುತರು ಮತ್ತು ಕಾವಾಡಿಗರದ್ದಾಗಿದೆ.

ಜನ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಆನೆಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟ ಆನೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ ತಂದು ಅವುಗಳಿಗೊಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾವುತ ಮತ್ತು ಕಾವಾಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆನೆಗಳ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾವುತರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆಗಳ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅದರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ತಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಾವುತರನ್ನು ಆನೆಗಳ ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಕರೆದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

English summary

Mysuru Dasara 2022: Mahouts and Kavadis are behind the success of Jamboo Savari, they will working for more than 2 months with Elephants for Jamboo savari, Know more,