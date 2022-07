ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂತು ಜಪಾನ್ ರೊಬೋ... ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಪಾಠ!!

Features

oi-Surendra S

ಚಾಮರಾಜನಗರ,ಜುಲೈ 26: ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ, ಹೈಟೆಕ್ ಶಾಲೆಗಳು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ‌ ಬಾರಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.‌ ಅದೂ ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣಿಯೊಬ್ಬರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ‌.

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಗೂರು ಸರಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ವಿ‌.ಸೋಮಣ್ಣ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವು 12 ಲಕ್ಷ ರೂ‌.ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಮಂಗಳವಾರ ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರಿಂದಲೇ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೊರಕುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸೌಲಭ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಲೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನುರಿತ ತರಬೇತುದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸೌರವಮಂಡಲದ ಮಾದರಿ, ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಕೆ, ಲೋಹ -ಅಲೋಹ ಮಾದರಿ, ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಅಣುಗಳ ಮಾದರಿ, ಡಿಎನ್ಎ ರಚನೆಯ ಮಾದರಿ, ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕಾರು ತಯಾರಿಕೆ, ರೊಬೋಟಿಕ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುವ ಮಾದರಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿವೆ.

English summary

Government Pu college in Gundlupet, Chamarajanagar district, has become the first government college to get a robotics laboratory in South India. Minister V. Somanna's followers donate this lab for his birthday special,