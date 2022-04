ನಿಸರ್ಗದ ರಹಸ್ಯ: ಈ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕಲ್ಲಾಗುವ ಮನುಷ್ಯ

Features

ಪ್ರಕೃತಿ ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಅನೇಕ ಸರೋವರಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸರೋವರದ ಬಗ್ಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಿದ್ದರೆ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೇಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸಿದರೂ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ.

ತಾಂಜಾನಿಯಾದ ನ್ಯಾಟ್ರಾನ್ ಸರೋವರ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸರೋವರ ತಾಂಜಾನಿಯಾದ ಅರುಷಾ ಪ್ರದೇಶದ ಉತ್ತರ ನ್ಗೊರೊಂಗೊರೊ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಳಿದರೆ, ಅದು ಕಲ್ಲಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸರೋವರದ ಸುತ್ತ ವಾಸಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ ​​ಹೆಸರಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕಲ್ಲಿನಾಕಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ನ್ಯಾಟ್ರಾನ್ ಸರೋವರದಲ್ಲಿನ ಕ್ಷಾರೀಯ ನೀರು 10.5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು pH ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ನೀರನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

