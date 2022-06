National Herald Case: ಇವರೇ ನೋಡಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ 'ಇಡಿ' ಕಿಲಾಡಿ!

Features

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 17: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರಣೆಯು ಶುರುವಾದ ದಿನದಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರುವ ಹೆಸರೇ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ.

ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುವ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಿರಂತರ ವಿಚಾರಣೆ ಬಳಿಕ ಕೊಂಚ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 18ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಹಗರಣ ಏನು? ರಾಹುಲ್, ಸೋನಿಯಾ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪವೇನು?

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ 1984 ರ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೇಡರ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರುವ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಈಗ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?, ಯಾರು ಈ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

English summary

Who is Sanjay Kumar Mishra? The investigation into the National Herald case is happening under the leadership of Director of Enforcement Directorate Sanjay Kumar Mishra.