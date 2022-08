ರಾಜು ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ದುರಂತ; ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ವಾಸ್ತವ ಏನು?

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಾಗ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಪುನೀತ್ ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಪುನೀತ್ ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂಬಂತಹ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು.

ಹೀಗೆ ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕೆಲವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಆಟವಾಡುತ್ತೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಬಹಳ ಇವೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಕಂಡು ಜನರು ಭಯಭೀತಗೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭವೇ ಹೆಚ್ಚು.

ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯನಟ ರಾಜು ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ

ನಿನ್ನೆ ಗುರುವಾರ ಹಿಂದಿಯ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ರಾಜು ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದೇ ತಪ್ಪಾ ಎಂದು ಹಲವರಿಗೆ ಅನಿಸಿರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು.

ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪಾಲನೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತೀವೆಂಬುದು ಹೌದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ದುರಂತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದಾ? ವಾಸ್ತವ ಏನು? ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇರಬೇಕು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ಕೆಲ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

